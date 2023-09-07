Настя Ивлеева рассказала, как ее встретила «худенькая и кучерявая» Алла Пугачева

Популярная российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева поделилась воспоминаниями о своей первой встрече с народной артисткой РСФСР Аллой Пугачевой. Она рассказала, что познакомилась с певицей благодаря ее супругу, юмористу Максиму Галкину*, мужу Примадонны (признан иноагентом в РФ).

По словам Ивлеевой, Галкин* предложил свой замок в деревне Грязь для съемок шоу, где в то время проживала и Алла Пугачева. При встрече с артисткой Ивлеева восхищалась ее внешностью и красотой. Она призналась, что даже не могла мечтать о таком знакомстве.

«Мы когда заходили, она встречала нас. Она такая худенькая, красивая, кучерявая. Я не понимала ничего, не хотелось кланяться», —вспоминает блогер.