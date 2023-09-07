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Наталья Гулькина заявила о заговоре против артистов в 80‑х и 90‑х

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Наталья Гулькина заявила о заговоре против артистов в 80‑х и 90‑х
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Фото из открытых источников

Певица Наталья Гулькина рассказала, почему в середине 90-х годов солиста группы "Ласковый май" внезапно перестали показывать по телевидению. Об єтом пишет издание "Московский комсомолец".

Экс-участница группы "Мираж" подчеркнула, что против исполнителя хита "Белые розы" разгорелся заговор со стороны завистливых коллег.

"Не только против него. Меня также не показывали, ни в одном "Голубом огоньке" за всю жизнь не приняла участия. Нас всех в 80-90-х просто взяли и отодвинули в сторону в одночасье. И все!" – подчеркнула Гулькина.

Кроме того, артистка добавила, что уже в нулевых годах Юрий Шатунов снова начал появляться на телеэкранах. Гулькина связывает популярность певца с ностальгией по группе "Ласковый май".

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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