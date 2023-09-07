РГ рассказала, почему умер российский режиссер Константин Арефьев

Константин Арефьев, известный советский и российский режиссер, скончался 4 сентября. Причиной его смерти, как сообщила подруга Надежда, стал геморрагический инсульт. Врачи предполагали, что из-за тяжелого состояния он умрет через две недели, но кинодеятель продолжал сражаться за жизнь еще два месяца.

Арефьев прославился своими мультипликационными фильмами, среди которых "Иван-Хуан", "Popcorn", "Крылья для друга" и "Рыбак и его душа". Кроме того, он снялся в ряде экспериментальных лент 1990-х годов, включая сериал "Пасечник" и фильм "Психическая атака на Советы".

Арефьев запомнился россиянам своей работой аниматором в студии "Вигана" и участием в оформлении каналов ОРТ, РТР и ТВЦ, а также созданием клипов и рекламных роликов.