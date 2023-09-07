В Армении задержали пророссийских блогера и обозревателя Sputnik — сообщает СК

В городе Горис на юге Армении были задержаны пророссийский блогер Микаэл Бадалян и обозреватель агентства Sputnik Армения Ашот Геворкян. Об этом сообщили СМИ.

Согласно информации РИА Новости, «Бадалян и Геворкян накануне вечером были задержаны в Горисе». В настоящее время проводятся следственные мероприятия, но пока не разглашается причина задержания. Геворкян отправился в Сюник для работы над своим проектом "Мы", посвященным жизни в приграничных районах.

Заметим, что Бадалян и Геворкян (по последним данным) задержаны в рамках уголовного дела по статье "незаконный оборот огнестрельного оружия". Об этом сообщает Следственный комитет Армении.