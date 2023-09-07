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В мире на 80 % увеличилась заболеваемость на рак у людей младше 50 лет

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В мире на 80 % увеличилась заболеваемость на рак у людей младше 50 лет
Здоровье
Фото из открытых источников

Увеличилась заболеваемость раком среди молодых людей до 50 лет на 80%. К тому же, многие из них умирают. Об этом говорят исследователи из Эдинбургского университета (Шотландия) и медицинской школы Чжэцзянского университета (Ханчжоу). Они прогнозируют дальнейший рост этого показателя на 31% к 2030 году.

Нужно отметить, что подобная тенденция наблюдается не только в развитых странах, но и в странах с низким и средним уровнем дохода. Наиболее распространенными типами рака являются рак молочной железы, легких, кишечника, желудка и трахеи.

Не секрет, что с возрастом увеличивается риск развития рака. Это связано с уменьшением эффективности биологических механизмов, ответственных за ремонт мутаций, восстановление поврежденной ДНК и уничтожение аномальных клеток. В последние 30 лет наблюдается значительный рост заболеваемости онкологическими заболеваниями среди молодежи по всему миру.

Особенно высокий прирост происходит в возрастной категории от 40 до 49 лет. Количество смертей, связанных с раком, увеличилось на 27,7 процента с 1990 года. Только в 2019 году в мире от рака умерло более миллиона человек в возрасте до 50 лет.


Текст: Информационное агентство «Informing»

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