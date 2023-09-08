69-летняя артистка Успенская сообщила о скором появлении внука

Певица Любовь Успенская обнародовала радостную информацию о предстоящем пополнении в семье. Она сообщила, что ее дочь Татьяна Плаксина станет скоро матерью.

Это заявление 69-летняя артистка сделала на дне рождения "Русского радио", полагая руку на живот своей 33-летней дочери в разговоре с журналистами. Как заявила Успенская, они "готовятся".

Тем не менее, Татьяна опровергла эту информацию, сказав, что ее мать просто любит создавать шумиху. Несмотря на это, Любовь Залмановна утверждает, что ожидаемое пополнение произойдет раньше, чем через 9 месяцев, но точную дату не уточнила.

Добавим, что Плаксина старается стать частью шоу-бизнеса и является начинающей певицей. Ее мать всячески помагает наследнице и мечтает о звездной карьере для дочери.



