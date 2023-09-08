Дапкунайте может лишиться своей московской прописки

В минувший четверг, 7 сентября, в Пресненском районном суде начался процесс против Ингеборги Дапкунайте, покинувшей Россию. Актриса оказалась в центре внутреннего судебного разбирательства, вызванного требованием выписать ее из квартиры на Никитском бульваре в Москве, предъявленным Рубеном Худавердяном.

Дапкунайте, уехавшая из РФ в 2022 году, не оформила выписку из квартиры, что стало причиной судебного спора. Ремонт в историческом здании на Никитском бульваре, где проживала актриса, был тщательно проведен, но она не прожила в нем долго, продав его и покинув страну.

В настоящее время идет судебное разбирательство, следующее заседание назначено на начало октября. Некоторые юристы полагают, что актриса поспешила с продажей недвижимости, не соблюдая процедуры оформления выписки, а теперь новый владелец обратился в суд с требованием о лишении ее московской прописки.