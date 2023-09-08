Как выжить: уехавшая из России в Израиль ведущая Первого канала взвыла на чужбине

В настоящее время в Израиле проходят съемки популярного телешоу "Жизнь других", которое транслируется на Первом канале. Ведущая программы Жанна Бадоева поделилась своими впечатлениями о работе в израильском городе Хайфе.

Жанна не скрывает, что ей действительно непросто. В Израиле сейчас царит крайне жаркая погода, которая, кажется, сводит с ума.

"Господи, я не знаю, как выжить. Еще и влажность такая", – поделилась она со своими подписчиками.

Несмотря на сложности, Бадоева отметила, что знакомство с огромным количеством интересных людей и настоящих профессионалов своего дела стало для нее непередаваемым опытом.