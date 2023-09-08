Неузнаваемая Татьяна Васильева появилась в «Ленком»: фото после смены имиджа

Татьяна Васильева, знаменитая российская актриса театра и кино, присоединилась к труппе театра "Ленком". Она заменила покойную Инну Чурикову.

На сборе труппы, прошедшем в пятницу, 8 сентября, многие собравшиеся в театре с трудом узнали актрису из-за её нового имиджа: рыжих волос и челки. В интервью NEWS.ru Татьяна поделилась, что ранее её приглашали в "Ленком", но по разным причинам не получалось. Третье предложение оказаться сыграло свою роль, и артистка приняла его. Васильевой понравилось, как её приняли в новом коллективе.

Между прочим, совсем недавно знаменитость проходила лечение в больнице из-за проблем с ушами, но теперь она чувствует себя хорошо.