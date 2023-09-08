Неузнаваемая Татьяна Васильева появилась в «Ленком»: фото после смены имиджа

На светской премьере фильма "У людей так бывает" в кинотеатре "Художественный" в Москве 6 сентября собрался впечатляющий состав звезд. В ленте
Певица Наталья Гулькина рассказала, почему в середине 90-х годов солиста группы "Ласковый май" внезапно перестали показывать по телевидению. Об єтом
Известный российский актер театра и кино Сергей Астахов редко делится подробностями о своей личной жизни в социальных сетях. Недавно он объявил в
Андрей Макаревич*, известный российский музыкант и фронтмен группы "Машина времени" (признан иноагентом), вызвал широкий резонанс своими заявлениями
Новость о возвращении на экраны популярного сериала "Универ" радует многих его поклонников, которые с нетерпением ждут встречи с забытыми героями.
Музыкальный критик Артемий Троицкий, близкий друг Аллы Пугачевой, рассказал о том, как певица относится к своим младшим детям, близнецам Лизе и