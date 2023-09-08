Охлобыстин назвал Слепакова подлецом из-за его песни про «Интернов»

Иван Охлобыстин высказал свое негодование по поводу песни Семена Слепакова*, в которой обсуждаются его отлучение от церкви и участие в сериале "Интерны". Охлобыстин назвал Слепакова "подлецом" и подчеркнул, что тот был продюсером "Интернов" перед тем как сам принял решение сняться в нем. Охлобыстин также выразил мнение, что некоторые вещи недопустимы для обсуждения.

Извсетно, что Слепаков* славится своими саркастическими песнями, в которых он выражает свое отношение к различным знаменитостям и коллегам. В одной из них он затронул проблемы актера с алкоголем и его прошлое в церкви.

Важно отметить, что Иван ранее думал, что у них с Семеном существует дружеская связь. Теперь же он высказал свое разочарование в песни коллеги и подчеркнул, что подобные проявления "мразоты" становятся видимыми, когда появляется возможность нанести удар по болевой точке.

* Признан в РФ иностранным агентом в России