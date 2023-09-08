Осташко высказался о появлении Ани Лорак в российском шоу: в руководстве НТВ есть предатели

Российский журналист и телеведущий Руслан Осташко прокомментировал новость о том, что Ани Лорак станет одной из наставниц в международном вокальном проекте "Ты супер!" на канале НТВ. В своем Telegram-канале он задался вопросом, почему они выбрали именно её.

Осташко предположил, что отговорка о незнании не сработает, так как телевизионщики всегда в курсе происходящего. Он отметил, что невозможно объяснить выбор Лорак высокими рейтингами, так как предательство не пользуется популярностью среди россиян.

Журналист также опубликовал скриншоты с комментариями россиян, которые выражают недовольство по поводу участия Ани в шоу на федеральном канале. Некоторые из них считают, что можно было выбрать участников, не выступавших против России.

Может причина в том, что в руководстве НТВ есть такие же предатели, которые поддерживают ВСУ?, – отмечает журналист.