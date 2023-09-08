Певица Пелагея рассказала, как прошли съемки «Голоса. Уже не дети»

На светской премьере фильма "У людей так бывает" в кинотеатре "Художественный" в Москве 6 сентября собрался впечатляющий состав звезд. В ленте
Известный российский актер театра и кино Сергей Астахов редко делится подробностями о своей личной жизни в социальных сетях. Недавно он объявил в
Певица Наталья Гулькина рассказала, почему в середине 90-х годов солиста группы "Ласковый май" внезапно перестали показывать по телевидению. Об єтом
Андрей Макаревич*, известный российский музыкант и фронтмен группы "Машина времени" (признан иноагентом), вызвал широкий резонанс своими заявлениями
Новость о возвращении на экраны популярного сериала "Универ" радует многих его поклонников, которые с нетерпением ждут встречи с забытыми героями.
В Красноярске были поданы жалобы от родителей детей, посещающих муниципальный детский сад № 227, на заведующую учреждением, Анастасию Красильникову