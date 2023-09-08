Певица Пелагея рассказала, как прошли съемки «Голоса. Уже не дети»

Как известно, недавно стартовали съемки обновленной программы "Голос. Уже не дети". Певица, а также член жюри Пелагея поделилась некоторыми деталями этого нового вокального шоу в социальных сетях.

Она сообщила, что уже был проведен прогон восьми номеров для завтрашних съемок. Этот сезон идет в турбо-формате, и, по словам сполнительницы, никогда ранее программа не снималась так быстро.

По словам Пелагеи, зрителей ожидает захватывающее соревнование среди победителей предыдущих лет. В жюри конкурса в этом году представлены Пелагея, Дима Билан, Егор Крид и Полина Гагарина.