Умер советский кинорежиссер и лауреат Ленинской премии Тенгиз Семёнов

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Умер советский кинорежиссер и лауреат Ленинской премии Тенгиз Семёнов
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Источник фото: коллаж Информинг

Трагический уход Тенгиза Александровича Семёнова, выдающегося режиссёра, сценариста и продюсера, произошел 7 сентября. Его вклад в советское и российское кино невозможно переоценить. Он работал над рядом выдающихся проектов, включая советско-американский сериал "Великая Отечественная", а также создал такие фильмы, как "Солдаты Сопротивления", "Бунтари и фараоны", "Человек с 5-й авеню". Также он занимался продюсированием многих анимационных проектов и создал несколько значимых кинолент.

Родившись 5 августа 1941 года в Тбилиси, в семье оператора, режиссер окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии в 1972 году. С 1970 по 1990 годы трудился на Центральной студии документальных фильмов.

С 1990 по 1993 годы возглавлял режиссерскую мастерскую документального кино во ВГИКе и был директором-художественным руководителем киностудии "Человек и время".

Ему присвоено звание Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации в 1996 году, а также была вручена Ленинская премия в 1980 году.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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