Вокруг ТВ: Гарик Харламов стал зятем Ларисы Гузеевой

Впервые Гарик Харламов и Лариса Гузеева встретились на съемках новогоднего фильма "Теща", где комик сыграл роль зятя телеведущей. Комик рассказал, что в реальной жизни ведущая оказалась очень милой и веселой, несмотря на предыдущие шутки, которые он делал над актрисой.

Когда они встретились, Харламов пояснил, что шутки были без злого умысла. По его словам, работать с Гузеевой было весело, и результатом их совместной работы стал замечательный фильм.

В первый день знакомства она мне сазала: „Я думала, ты меня ненавидишь“. Я ответил: „Как могу вас ненавидеть, если мы не знакомы?“ Так начали работать, было весело, получился крутой эксперимент", — говорит юморист.

Харламов добавил, что в русском фольклоре отношения между тещей и зятем непростые, однак в нашем менталитете мы склонны переводить в шутку семейные конфликты. Новый фильм будет об этом.