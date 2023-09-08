Захар Прилепин объяснил, почему Галкин и Смольянинов считают РФ злом

В интервью изданию «АиФ» общественный деятель и писатель Захар Прилепин объяснил, почему Артур Смольянинов* и Максим Галкин* (признаны иноагентами) считают Россию «злом».

Согласно словам Прилепина, эти актеры, хотя когда-то выступали на экранах, сегодня, к сожалению, в большинстве своем являются продуктом либеральной среды и воспитания, что и формирует их мировоззрение.

«Неплохие актеры, но, увы, простите, в большинстве - выкормыши либеральной среды, либерального воспитания, где априори все очевидно», —отметил журналист.

Захар подчеркнул, что нужно дать дорогу молодым и талантливым личностям, чтобы проявить себя.

*Примечание: Артур Смольянинов и Максим Галкин признаны иноагентами в России.