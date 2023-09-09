Агроном рассказала, как правильно сажать озимые лук и чеснок

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Агроном рассказала, как правильно сажать озимые лук и чеснок
В России
Фото из открытых источников

Осень – время уборки урожая и посадки озимых культур. Рекомендации по севу озимых рассказала Наталья Иванцова, руководитель садового центра "Сияние". Лук и чеснок – самые востребованные овощи.

Эксперименты с посадкой чеснока показали, что наилучший результат достигается при севе в начале августа. Поздние сроки сентября – начала октября практически не отличаются от средних по результатам.

Рекомендуется готовить рыхлую почву с компостом для посадки чеснока. Идеально – 10 см слоя. В бороздки полезно добавить биогумус. Хорошие соседи для чеснока – земляника. Плотность посадки – около 25 см между рядами.

Если места ограничено, можно высадить чеснок в два яруса: нижний ряд на глубину 20 см, затем слой грунта и верхний ряд на глубину 10 см. Этот метод позволяет удвоить урожай.

Перед малоснежной зимой можно замульчировать посадки сеном, соломой или травой.

С озимым луком сложнее. Подходят сорта "Шекспир" и "Штутгартен". Посадку проводят в октябре при температуре не ниже +5 градусов. Подготовку грядок лучше завершить до начала холодов.

Наталья Иванцова советует попробовать высадить лук в паре рядов в качестве эксперимента. Он даст урожай уже к концу июня. Результат зависит от качества почвы, влагоемкости и высоты снежного покрова.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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