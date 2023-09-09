Автор хита Любови Успенской обвинила певицу в болезни раком

В 2021 году меломанов поразил хит "По полюшку" в исполнении Любови Успенской. Но оказалось, что за этой композицией скрывается конфликт между певицей и автором песни.

Наталья Лапина, звезда 80-х, привлекавшая внимание своим талантом и связями, включая роман с Микки Рурком и сотрудничество с Игорем Матвиенко, решила продолжить карьеру в Америке несколько лет назад. Однако последние два года принесли ей множество неприятностей. Серьезные проблемы со здоровьем и обнаруженная опухоль стали причиной паузы в творчестве. Как оказалось, Любовь Успенская оказалась причастна к всем этим неприятностям.

"Я не видела ни копейки от нее. Это такая наглость, я бы даже сказала, что рейдерский захват песни. Нет авторских вознаграждений, не хочу говорить. Настолько я устала ей писать, долбить в закрытые двери. Любовь позволяет себе звонить мне и чуть ли не матом кричать. За что? А за то, что я написала ей хит и вернула ее на музыкальный олимп. Не удивлюсь, если моя опухоль связана с тем, что я так настрадалась от нее", - рассказала Наталья на федеральном канале.

Съемочная группа программы "Прямой эфир" на канале "Россия 1" решила провести интервью с Лапиной прямо в больнице, где она лежит, подключенная к различным жизнеобеспечивающим системам. Внезапно звезда 80-х начала рассказывать о недостатках Успенской и говорила об этом в течение двух часов. Мало того, Лапина в будущем собирается судиться за свою песню.