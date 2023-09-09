Что посмотреть в кино 9 и 10 сентября

7 сентября в прокат вышел ряд захватывающих фильмов. Среди них вы найдете биографическую драму «Голда. Судный день», где в главной роли блеснула Хелен Миррен, а также захватывающий детективный триллер «Гнев материнский» с Хилари Суэнк. Выбор для киновечера на выходных вам обеспечен!





1. Голда. Судный день драма, история/ США/100 мин

2. Я делаю шаг, режиссер: Ольга Акатьева, мелодрама / Россия / 115 мин.

3. Вычитание, режиссер: Мани Хагиги, драма, детектив / Иран, Франция / 107 мин.

4. Гнев материнский, режиссер: Майлз Джорис-Пейрафит, США / триллер, драма, детектив / 90 мин.

5. Зов мести, режиссер: Нэйтан Скоггинс, триллер, драма, детектив / США / 102 мин.

6. Джулс, режиссер: Марк Тёртлтауб, фантастика, драма, комедия / США / 87 мин.

7. Призрачная станция, режиссер: Чон Ён Ги, ужасы / Южная Корея, Япония / 80 мин.

8. Гонщики на драйве, режиссер: Тиль Швайгер, боевик, комедия / Германия / 127 мин.

9. Заложники, режиссер: Нимрод Антал, боевик, триллер, драма, криминал / Франция, Германия, США / 91 мин

10. Танцующая королева, режиссер: Аврора Гессе, семейный, комедия / Норвегия / 92 мин.