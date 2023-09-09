Что такое «TikTok-мозг»: выяснилось, как просмотр коротких видео влияет на человека

Популярность TikTok привела к росту количества исследований о том, как эта социальная медиаплатформа влияет на мозг человека. Некоторые работы показывают, что соцсеть может влиять на продолжительность внимания молодых людей. На платформе размещается бесконечный поток видеороликов, каждый из которых можно посмотреть всего за 15 секунд. Зрителям таких коротких видео в TikTok или Instagram Reels (Instagram принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) впоследствии сложнее участвовать в деятельности, которая не несет мгновенного удовлетворения. Такой эффект исследователи назвали «мозгом TikTok».

Чтобы понять, почему короткие видео способны вызывать зависимость, необходимо вспомнить о дофамине — химическом веществе, которое вырабатывает мозг, когда мы предвкушаем удовольствие, ожидаем вознаграждения или делаем что-то приятное.

Дофамин от просмотра видео вызывает чувство удовольствия и побуждает продолжать их листать. Повторяя этот цикл, можно со временем приучить мозг желать быстрого вознаграждения от более короткого контента.

Исследования того, как именно TikTok влияет на мозг, находятся на ранних стадиях, однако интерес ученых к этому аспекту растет. Результаты анализа китайских и американских исследователей свидетельствуют о том, что видео в TikTok и YouTube Shorts вовлекают пользователей в «короткие всплески острых ощущений». Это может привести к развитию аддиктивного поведения.