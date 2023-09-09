Чулпан Хаматова раскритиковала Лию Ахеджакову

Актриса Чулпан Хаматова в недавнем интервью выразила своё непонимание по поводу позиции своей коллеги Лии Ахеджаковой. По мнению Хаматовой, если Ахеджакова осудила действия России в спецоперации, то ей следовало идти до конца и покинуть страну полностью. Однако сама Хаматова, несмотря на утрату ролей в театре "Современник", в котором она работала многие годы, не решилась на такой шаг. Она предпочла уехать в Прибалтику, не в состоянии себя представить живущей в стране, начавшей военные действия на Украине. Хаматова также выразила надежду на возможность беседы с Ахеджаковой о текущей ситуации. По словам актрисы, возможно, она не обладает всей информацией о своей коллеге.

В настоящее время Чулпан Хаматова активно работает в Новом Рижском театре и периодически уезжает на гастроли в Европу. Вместе с Александром Болдачевым она примет участие в музыкальном спектакле, основанном на произведениях Иосифа Бродского, Марины Цветаевой и Райнера Марии Рильке, который состоится в Белграде 17 сентября.