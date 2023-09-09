Если в сентябре этим подкормить клубнику, то на следующий год устанете собирать ягоды

Осенняя подкормка играет важную роль в подготовке многолетних растений, включая клубнику, к будущему сезону. Вот несколько полезных советов.

Чем подкормить клубнику осенью после сбора урожая

Азотная подкормка: До середины сентября рекомендуется подкормить кусты азотом, идеальным выбором будет коровяк. Растворите 1 литр настоя коровяка в 10 литрах воды и вылейте по литру смеси под каждое растение. Это поможет стимулировать рост зеленой массы после летней обрезки.

Микроэлементы: Кроме азота, клубнике необходимы калий, фосфор, магний и кальций. В комплексных удобрениях можно найти все эти микроэлементы. Они сбалансированно поддержат рост и развитие растений.