Галкин пожаловался СМИ, что Пугачева отправила его жить к Вайкуле

Юморист Максим Галкин* рассказал в интервью латышским СМИ о своих гастролях в странах Балтии, во время которых он останавливался у певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Он признался, что эта идея принадлежит его супруге Алле Пугачевой.



"Мы вообще отсюда не выходим. У меня были концерты вЛитве, мне было удобно прилететь в Ригу. Я просто у Лаймы жил. Алла знала? Так это она и придумала! Надежно, под присмотром", – рассказал комик.

Также юморист подчеркнул, что певица Вайкуле, с которой Пугачева близко дружит, учит его латышскому языку. По словам мужа Примадонны, с каждым годом он все лучше понимает его.

Напомним, что ранее первый зампредседатель комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что артисты, участвовавшие в музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву", не смогут вернуться в Россию.

* Лицо, признанное иноагентом на территории РФ