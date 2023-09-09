Исполнитель Гарехт покинул проект «Голос. Уже не дети», даже не обняв Пелагею

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Исполнитель Гарехт покинул проект «Голос. Уже не дети», даже не обняв Пелагею
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Источник фото: Коллаж Информинг

Лауреат пятого сезона шоу "Голос. Дети", 17-летний исполнитель Рутгер Гарехт не прошел слепые прослушивания шоу "Голос. Уже не дети". Об этом сообщила "Российская газета".

Спустя пять лет после своей победы в "Голосе. Дети", Гарехт вышел на сцену с песней группы "Кино" - рок-хитом "Группа крови". Ни один из наставников не обратил внимания на него, и Пелагея даже призналась, что не узнала его, не глядя.

"Получилось так, что в куплете было низко, а в припеве - высоко. Возникло ощущение, что есть какая-то неуверенность в голосе", - объяснила она свое решение.

Когда Пелагея предложила победителю детского "Голоса" обняться в знак прощания, Рутгер отказался и покинул сцену нового проекта.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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