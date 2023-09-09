JCI: Ученые Швеции нашли витамины, вызывающие онкологию

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JCI: Ученые Швеции нашли витамины, вызывающие онкологию
Новости науки
Источник фото: Коллаж Информинг

Исследование, опубликованное в журнале The Journal of Clinical Investigation, предупреждает о возможных вредных последствиях избыточного потребления некоторых витаминов, особенно витаминов С и E.

Так, установлено, что избыточное содержание этих витаминов может способствовать росту новых сосудов и увеличению уровня кислорода в тканях, что, в свою очередь, может способствовать развитию раковых клеток.

Дополнительные исследования подтвердили эти выводы, показав, что скорость роста опухоли пропорционально зависит от дозы антиоксидантов. Это свидетельствует о потенциальной опасности чрезмерного потребления витаминов, как из пищи, так и в виде биологически активных добавок.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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