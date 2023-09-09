Как вернуть чистоту белым носкам без стиральной машины: секретный способ

Действительно, светлые носки, хоть и красивы, но требуют более частой стирки из-за своей подверженности видимым загрязнениям. Вот метод, который помогает вернуть носкам чистоту и белоснежность без стирки.

Как отбелить носки белые в домашних условиях

Возьмите пару столовых ложек лимонной кислоты и растворите ее в тазике с водой. Положите грязные носки в этот раствор и дайте им пролежать около полутора часов. После этого хорошо прополоскайте носки.

В большинстве случаев такая обработка помогает избавиться от серьезных загрязнений и вернуть носкам их белоснежность.

Однако, если загрязнения слишком сильные и застарелые, а участки затвердели, можно смешать лимонную кислоту в равных пропорциях со стиральным порошком. В этом случае придется немного потереть изделия, а затем промыть их в горячей воде. Такой подход гарантирует положительный результат.