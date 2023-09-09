Как вернуть чистоту белым носкам без стиральной машины: секретный способ

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Как вернуть чистоту белым носкам без стиральной машины: секретный способ
В России / Полезно знать
Источник фото: Информинг

Действительно, светлые носки, хоть и красивы, но требуют более частой стирки из-за своей подверженности видимым загрязнениям. Вот метод, который помогает вернуть носкам чистоту и белоснежность без стирки.

Как отбелить носки белые в домашних условиях

Источник фото: Информинг 

  1. Возьмите пару столовых ложек лимонной кислоты и растворите ее в тазике с водой.

  2. Положите грязные носки в этот раствор и дайте им пролежать около полутора часов.

  3. После этого хорошо прополоскайте носки.

В большинстве случаев такая обработка помогает избавиться от серьезных загрязнений и вернуть носкам их белоснежность.

Однако, если загрязнения слишком сильные и застарелые, а участки затвердели, можно смешать лимонную кислоту в равных пропорциях со стиральным порошком. В этом случае придется немного потереть изделия, а затем промыть их в горячей воде. Такой подход гарантирует положительный результат.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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