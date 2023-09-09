Лучшая подкормка гортензии на сентябрь: это средство обеспечит пышное цветение на следующий сезон

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Лучшая подкормка гортензии на сентябрь: это средство обеспечит пышное цветение на следующий сезон
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Источник фото: Информинг
Российским дачникам эксперты рассказали, чем можно подкормить гортензию для ее пышного цветения в новом сезоне.

Подготовка гортензий к зиме — важный этап в уходе за этими красивыми растениями. Одним из ключевых моментов здесь является правильное внесение подкормки.

Хорошая подкормка не обязательно должна быть дорогой, но она должна быть подходящей для типа растения или культуры. Также важно учитывать время года. Например, азотные подкормки уже не так актуальны перед зимой. В этот период особенно полезны удобрения, включающие калий, магний и фосфор.

Фосфор поддерживает иммунитет растения, калий укрепляет корневую систему, а магний влияет на общую выносливость кустарника. Правильное внесение всех этих питательных веществ обеспечит гортензии успешное перезимование, а весной она "пробудится" к своему новому цветущему сезону.

Источник фото: Информинг 

В августе и сентябре рекомендуется использовать суперфосфат и калимагнезию для гортензий. По одной столовой ложке каждого вещества разводят в 10 литрах воды. Лучше сначала развести суперфосфат в горячей воде, а затем добавить в ведро или лейку. Одно ведро раствора достаточно для одного куста.

Также стоит проверить кислотность почвы. Гортензии предпочитают слегка кислую, рыхлую почву. Если грунт стал слишком затвердевшим, его следует перекопать и слегка подкислить с помощью железного купороса (2 столовые ложки на 10 литров воды) и лимонной кислоты. При желании, можно использовать слабый раствор марганцовки.

Готовые минеральные удобрения, предназначенные специально для гортензий, также подходят. Их можно вносить сухими, особенно перед дождями. Можно заменить препараты кислым торфом, распределенным под кустами. Это уже будет не просто подкормкой, а мульчированием. Независимо от выбранного способа, гортензия обязательно поглотит все необходимые вещества и прекрасно перенесет холодное время года.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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