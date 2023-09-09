Меладзе заподозрили в романе с экс-участницей «ВИА Гры» Тарасовой после развода с Брежневой

Вера Брежнева и Константин Меладзе окончательно развелись после переезда в Италию. Эту информацию подтвердили некоторые источники, близкие к артистам. Сами звезды не комментировали эти слухи, но фотографии с композитором были удалены из социальных сетей певицы.

В интернете ходили слухи, что Меладзе встретил другую женщину, которая вдохновила его на новые творческие свершения. Вероятно, эти догадки нашли своё подтверждение. Меладзе прервал молчание в своих социальных сетях и представил свою новую возлюбленную - бывшую участницу группы "ВИА Гра" Софию Тарасову.

Музыкальный продюсер поделился отрывком песни, которую они записали вдвоем. Композиция получила название "Почему я?". На обложке изображена девушка в объятиях мужчины, скорее всего, самого Меладзе.

На этот новый дуэт также отреагировала Вера Брежнева. Она опубликовала отрывок песни у себя в блоге и призвала своих поклонников послушать её.