Очистить пригоревшие сковороды и сделать их как новые за считанные минуты: три лайфхака

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Очистить пригоревшие сковороды и сделать их как новые за считанные минуты: три лайфхака
В России / Полезно знать
Источник фото: Информинг

Если ваша сковорода обгорела и покрыта трудноудаляемым черным налетом, не отчаивайтесь. Вот три натуральных и экономичных совета, как восстановить ее:


Как очистить пригоревшие сковороды

Источник фото: Информинг 

  1. Крупная соль и алюминиевая фольга:

    • Насыпьте крупную соль на дно кастрюли и оставьте на некоторое время.
    • Затем сформируйте шар из алюминиевой фольги и используйте его для аккуратного натирания дна сковороды, особенно мест с горелыми налетами.
    • Промойте и очистите посуду горячей водой с моющим средством, затем промойте еще раз. Результат вас приятно удивит.

  2. Картошка и соль:

    • Разрежьте сырую картофелину пополам и возьмите столовую ложку крупной соли.
    • Насыпьте соль на поверхность посуды, затем натрите ее круговыми движениями куском картофеля в течение 3 минут.
    • После этого помойте сковороду как обычно.

  3. Пищевая сода и лимон:

    • Вам понадобятся две столовые ложки пищевой соды и половинка лимона.
    • Насыпьте соду на дно кастрюли, затем круговыми движениями натрите ее половинкой лимона.
    • Позвольте этим компонентам подействовать, затем вымойте и очистите сковороду мыльной водой, как обычно.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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