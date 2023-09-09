Под Екатеринбургом выкопали из могилы тело молодого бойца ЧВК «Вагнер»

В кладбище ЧВК "Вагнер" в Березовском был проведен процесс эксгумации тела молодого бойца из Пермского края по требованию его родственников. Они узнали о смерти 22-летнего парня только спустя три месяца после трагедии. Родственники сами нашли могилу и собрали все необходимые документы для транспортировки тела на родину. Сестра погибшего рассказала о том, какие трудности пришлось преодолеть ее семье, чтобы добиться проведения эксгумации.

Денис Димиев скончался 4 февраля 2023 года. Однако никто из его близких не получил уведомления об этом. Они беспрерывно пытались связаться с бойцом и звонили в ЧВК каждый день, но им отвечали, что всё хорошо".

"Мы узнали о его смерти просто из интернета. Я ввела фамилию в поисковик и увидела, что брат погиб. Там была фотография его памятника с указанием годов жизни. Мы нашли информацию о месте этого памятника, и оказалось, что это кладбище в Березовском", — поделилась сестра погибшего, Елена.

Денис принимал участие в спецоперации, как теперь узнала его сестра, и находился там немного больше недели. Родители пытались отговорить его от вступления в ряды ЧВК, ведь сам парень даже не стремился служить в армии. В 2020 году его осудили за уклонение от воинской службы и выписали штраф в 20 тысяч рублей. Однако в колонии, куда он был направлен за хулиганство, он внезапно изменил свое мнение, поскольку его там завербовали.

Посетив могилу погибшего, родные направились в представительство ЧВК "Вагнер", чтобы разузнать, почему их бойца похоронили в другом регионе. Там им сообщили, что это было по желанию самого Дениса. Перед отправкой на СВО он, по их словам, подписал бумаги, в которых это было указано.

Родственники отправились в Следственный комитет в Березовском, чтобы добиться перезахоронения. Там им подсказали, какие документы им нужно собрать. Они предоставили справку о наличии у них места для новой могилы в Перми и получили разрешение на эксгумацию от администрации кладбища, где покоился боец. На раскопку могилы, транспортировку тела и новые похороны в Перми семья потратила около 200 тысяч рублей.