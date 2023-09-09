Сергей Лазарев расплакался на телешоу "Ну-ка, все вместе!"

Image 16+
Сергей Лазарев расплакался на телешоу "Ну-ка, все вместе!"
Знаменитости
Источник фото: Коллаж Информинг

Вчера стартовал юбилейный сезон захватывающего шоу "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия". Зрителей ждут невероятные выступления талантливых вокалистов и неожиданные сюрпризы, гарантированные вызовут множество эмоций. Лидер сотни, Сергей Лазарев, был поражен выступлением одной из участниц до слез.

Софико Кардава поразила всех своим исполнением песни Анны Герман "Город влюбленных". Ее уверенность на сцене не осталась незамеченной даже для музыкальных экспертов.

"Я вся в мурашках", – призналась Этери Бериашвили, когда Софико только начала петь.

На лицах членов жюри и зрителей сверкали радостные улыбки, раздались громкие аплодисменты, и, конечно же, текли слезы счастья.

Выступление девушки в алом платье также вызвало восторженную реакцию.

"Наконец-то вышла исполнительница, которая действительно передала 'плакальную историю' этой песни!" – воскликнул Николай Басков.

Однако самым сентиментальным оказался Сергей Лазарев. Ему пришлось даже прибегнуть к использованию салфетки, чтобы протереть слезы счастья.

"Софико, это триумф, безусловно. Твой голос наполнен воздухом, нежностью и трогательностью. Я просто расплакался, потому что ты уважительно отнеслась к этой песне, но также внесла в нее что-то свое. Твой взгляд, каждая нота, каждое слово – это просто невероятно", – сказал Лазарев.

Номинант на премию "Грэмми" Андрей Солод отметил красивый тембр голоса Софико и предсказал, что будущее обещает ей стать невероятной певицей и артисткой.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Уехавший в США Леонтьев отказывается от съемок и не говорит об СВО

Сегодня, 10:24

Под Екатеринбургом выкопали из могилы тело молодого бойца ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 09:51

Автор хита Любови Успенской обвинила певицу в болезни раком

Сегодня, 09:15

Что посмотреть в кино 9 и 10 сентября

Сегодня, 08:32

Сергей Лазарев расплакался на телешоу "Ну-ка, все вместе!"

Сегодня, 08:18

Охлобыстин назвал Слепакова подлецом из-за его песни про «Интернов»

Вчера, 18:57

Умер советский кинорежиссер и лауреат Ленинской премии Тенгиз Семёнов

Вчера, 18:47

Неузнаваемая Татьяна Васильева появилась в «Ленком»: фото после смены имиджа

Вчера, 18:12

Осташко высказался о появлении Ани Лорак в российском шоу: в руководстве НТВ есть предатели

Вчера, 17:58

Как выжить: уехавшая из России в Израиль ведущая Первого канала взвыла на чужбине

Вчера, 09:53

Вокруг ТВ: Гарик Харламов стал зятем Ларисы Гузеевой

Вчера, 08:26

Дапкунайте может лишиться своей московской прописки

Вчера, 07:46

69-летняя артистка Успенская сообщила о скором появлении внука

Вчера, 07:39

Певица Пелагея рассказала, как прошли съемки «Голоса. Уже не дети»

Вчера, 07:31

Захар Прилепин объяснил, почему Галкин и Смольянинов считают РФ злом

Вчера, 07:22

В Армении задержали пророссийских блогера и обозревателя Sputnik — сообщает СК

7-09-2023, 21:54

Актриса Рудова показала, как проводит время на яхте

7-09-2023, 21:47

«Это беда»: Кушанашвили открыто заявил, каким тяжелым недугом стардает Малахов

7-09-2023, 20:42

Настя Ивлеева рассказала, как ее встретила «худенькая и кучерявая» Алла Пугачева

7-09-2023, 20:23

Максим Галкин добился разрешения на концерт в Казахстане после скандала

7-09-2023, 20:16

Длинноногая Шпица в дерзком мини обнималась на премьере с Горевым

Длинноногая Шпица в дерзком мини обнималась на премьере с Горевым

На светской премьере фильма "У людей так бывает" в кинотеатре "Художественный" в Москве 6 сентября собрался впечатляющий состав звезд. В ленте

Наталья Гулькина заявила о заговоре против артистов в 80‑х и 90‑х

Наталья Гулькина заявила о заговоре против артистов в 80‑х и 90‑х

Певица Наталья Гулькина рассказала, почему в середине 90-х годов солиста группы "Ласковый май" внезапно перестали показывать по телевидению. Об єтом

Актер Сергей Астахов рассказал, как прошли роды у его возлюбленной

Актер Сергей Астахов рассказал, как прошли роды у его возлюбленной

Известный российский актер театра и кино Сергей Астахов редко делится подробностями о своей личной жизни в социальных сетях. Недавно он объявил в

Охлобыстин назвал Слепакова подлецом из-за его песни про «Интернов»

Охлобыстин назвал Слепакова подлецом из-за его песни про «Интернов»

Иван Охлобыстин высказал свое негодование по поводу песни Семена Слепакова*, в которой обсуждаются его отлучение от церкви и участие в сериале

Близкий друг рассказал, как относится Алла Пугачева к младшим детям

Близкий друг рассказал, как относится Алла Пугачева к младшим детям

Музыкальный критик Артемий Троицкий, близкий друг Аллы Пугачевой, рассказал о том, как певица относится к своим младшим детям, близнецам Лизе и

Садальский рассказал, как нечестно проходил отбор в шоу «Голос. Уже не дети»

Садальский рассказал, как нечестно проходил отбор в шоу «Голос. Уже не дети»

Станислав Садальский рассказал, что в шоу "Голос. Уже не дети" на "слепых прослушиваниях" действует некий договорняк. Он опубликовал видеолик,