Сергей Лазарев расплакался на телешоу "Ну-ка, все вместе!"

Вчера стартовал юбилейный сезон захватывающего шоу "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия". Зрителей ждут невероятные выступления талантливых вокалистов и неожиданные сюрпризы, гарантированные вызовут множество эмоций. Лидер сотни, Сергей Лазарев, был поражен выступлением одной из участниц до слез.

Софико Кардава поразила всех своим исполнением песни Анны Герман "Город влюбленных". Ее уверенность на сцене не осталась незамеченной даже для музыкальных экспертов.

"Я вся в мурашках", – призналась Этери Бериашвили, когда Софико только начала петь.

На лицах членов жюри и зрителей сверкали радостные улыбки, раздались громкие аплодисменты, и, конечно же, текли слезы счастья.

Выступление девушки в алом платье также вызвало восторженную реакцию.

"Наконец-то вышла исполнительница, которая действительно передала 'плакальную историю' этой песни!" – воскликнул Николай Басков.

Однако самым сентиментальным оказался Сергей Лазарев. Ему пришлось даже прибегнуть к использованию салфетки, чтобы протереть слезы счастья.

"Софико, это триумф, безусловно. Твой голос наполнен воздухом, нежностью и трогательностью. Я просто расплакался, потому что ты уважительно отнеслась к этой песне, но также внесла в нее что-то свое. Твой взгляд, каждая нота, каждое слово – это просто невероятно", – сказал Лазарев.

Номинант на премию "Грэмми" Андрей Солод отметил красивый тембр голоса Софико и предсказал, что будущее обещает ей стать невероятной певицей и артисткой.