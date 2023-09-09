Супруга Отари Гогиберидзе рассказала о последних днях жизни и причине смерти хирурга

Бывшая супруга пластического хирурга Отари Гогиберидзе Яна Лапутина рассказала сайту MK.ru, что перенесенный им в феврале COVID-19 сильно сказался на его здоровье. Она отметила, что даже после того, как врач переболел болезнью, "последствия оставались заметными" в течение последующих месяцев.

Лапутина подчеркнула, что заболевание сильно повлияло на сосуды и сердце врача. По ее словам, он скончался от сердечного приступа.

Хирург был госпитализирован, но выходил на работу после болезни. Однако ему было тяжело.

Лапутина также отметила, что Гогиберидзе верил до последнего, что все его проблемы со здоровьем - это всего лишь шутка.

Напомним, сегодня стало известно о смерти знаменитого пластического хирурга Отари Гогиберидзе в Москве. Ему было 53 года, он был известным столиным врачом с 28-летним опытом, а также являлся членом Европейской конфедерации пластической, реконструктивной и эстетической хирургии.