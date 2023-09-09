Уехавший в США Леонтьев отказывается от съемок и не говорит об СВО

На светской премьере фильма "У людей так бывает" в кинотеатре "Художественный" в Москве 6 сентября собрался впечатляющий состав звезд. В ленте
Певица Наталья Гулькина рассказала, почему в середине 90-х годов солиста группы "Ласковый май" внезапно перестали показывать по телевидению. Об єтом
Известный российский актер театра и кино Сергей Астахов редко делится подробностями о своей личной жизни в социальных сетях. Недавно он объявил в
Иван Охлобыстин высказал свое негодование по поводу песни Семена Слепакова*, в которой обсуждаются его отлучение от церкви и участие в сериале
Музыкальный критик Артемий Троицкий, близкий друг Аллы Пугачевой, рассказал о том, как певица относится к своим младшим детям, близнецам Лизе и
Станислав Садальский рассказал, что в шоу "Голос. Уже не дети" на "слепых прослушиваниях" действует некий договорняк. Он опубликовал видеолик,