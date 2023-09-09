Уехавший в США Леонтьев отказывается от съемок и не говорит об СВО

После начала Специальной Военной Операции (СВО) на Украине, известный певец Валерий Леонтьев перебрался в США. Информацией о его новой жизни поделилось издание NEWS.ru.

Как пишет источник, артист прекратил свою музыкальную карьеру, перестав появляться на сцене и участвовать в светских мероприятиях. Кроме того, впервые он пропустил участие в съемках фестиваля "Песня года". В настоящее время Леонтьев зарабатывает, выступая на частных мероприятиях.

В течение последних полутора лет певец проживает в своей резиденции в Майами. Также стало известно, что недавно Валерий открыл гостиницу и парикмахерскую для собак. По словам латвийской певицы Лаймы Вайкуле, Леонтьев ведет замкнутый образ жизни и практически не общается с посторонними.