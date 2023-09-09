Врач Лебедева назвала самую вредную кашу, которая разрушает организм не хуже сахара

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева пояснила, почему каша с молоком не является наилучшим выбором для завтрака, и какую крупу следует употреблять с осторожностью.

На самом деле, манная каша представляет собой побочный продукт, оставшийся после производства пшеничной муки. Как отмечает гастроэнтеролог в своем Telegram-канале, манка практически не содержит витаминов и минералов. Более того, манка содержит глютен, поэтому не рекомендуется для людей с непереносимостью к глютену и при аутоиммунных заболеваниях.

Кроме того, манная каша не богата клетчаткой и на 85% состоит из быстрых углеводов. Многие врачи сравнивают манную крупу с такими продуктами, как сахар или белая мука. Эти продукты, фактически, не предоставляют организму никаких питательных веществ, зато повышают уровень глюкозы в крови и способствуют развитию сахарного диабета.

Из-за высокого гликемического индекса и большой калорийности, манная каша считается самой нежелательной для здоровья среди всех круп, согласно мнению медицинских экспертов. Особенно стоит быть осторожными с кашами на молоке.

"Употребление круп на молоке приводит к повышению уровня сахара в крови, и требуется еще больше инсулина", - подчеркнула Диляра Лебедева, добавив, что на завтрак предпочтительнее выбирать низкоуглеводные продукты с достаточным количеством белка и жиров.