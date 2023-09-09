Врач Лебедева назвала самую вредную кашу, которая разрушает организм не хуже сахара

Image 16+
Врач Лебедева назвала самую вредную кашу, которая разрушает организм не хуже сахара
Здоровье
Источник фото: Коллаж Информинг

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева пояснила, почему каша с молоком не является наилучшим выбором для завтрака, и какую крупу следует употреблять с осторожностью.

На самом деле, манная каша представляет собой побочный продукт, оставшийся после производства пшеничной муки. Как отмечает гастроэнтеролог в своем Telegram-канале, манка практически не содержит витаминов и минералов. Более того, манка содержит глютен, поэтому не рекомендуется для людей с непереносимостью к глютену и при аутоиммунных заболеваниях.

Кроме того, манная каша не богата клетчаткой и на 85% состоит из быстрых углеводов. Многие врачи сравнивают манную крупу с такими продуктами, как сахар или белая мука. Эти продукты, фактически, не предоставляют организму никаких питательных веществ, зато повышают уровень глюкозы в крови и способствуют развитию сахарного диабета.

Из-за высокого гликемического индекса и большой калорийности, манная каша считается самой нежелательной для здоровья среди всех круп, согласно мнению медицинских экспертов. Особенно стоит быть осторожными с кашами на молоке.

"Употребление круп на молоке приводит к повышению уровня сахара в крови, и требуется еще больше инсулина", - подчеркнула Диляра Лебедева, добавив, что на завтрак предпочтительнее выбирать низкоуглеводные продукты с достаточным количеством белка и жиров.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Врач Лебедева назвала самую вредную кашу, которая разрушает организм не хуже сахара

Сегодня, 09:47

ТАСС выяснил, грозит ли гражданам РФ вспышка легионеллеза

Вчера, 19:13

«Nature»: рождение первенца после 35 лет повышает риск развития рака груди на 30%

Вчера, 09:39

Эндокринолог РФ Диляра Лебедева назвала самую вредную магазинную рыбу

7-09-2023, 21:32

Университет Суррея: депрессия усиливает риски развития сахарного диабета

7-09-2023, 20:54

Проблемы бессонницы и храпа исчезнут на раз: какие комнатные растения нужно ставить в спальне

7-09-2023, 14:58

Вы принимаете таблетки неправильно: врач рассказал о распространенных ошибках при приеме таблеток

7-09-2023, 11:58

Не только морковь и черника: эти продукты нужно есть каждый день — зрение будет как у орла

7-09-2023, 11:54

Сутулость - не приговор: вот как с ней нужно бороться

7-09-2023, 10:48

В пять раз полезнее: вот какое масло намного лучше оливкового

7-09-2023, 10:39

В мире на 80 % увеличилась заболеваемость на рак у людей младше 50 лет

7-09-2023, 08:52

Lenta: Диетолог РФ Кабанов раскрыл самый вредный для печени продукт

6-09-2023, 09:02

Врачи из США назвали два симптома приближения внезапной смерти

5-09-2023, 13:20

Эпидемиолог Гундаров объяснил, почему грипп необходим человечеству

4-09-2023, 21:27

Иммунолог РФ рассказал, как можно подхватить «болезнь легионеров»

4-09-2023, 09:33

Врач Гадзиян: чувство тревожности в груди может сигнализировать о смерти

3-09-2023, 17:53

Врач Квасова рассказала, насколько важен полноценный сон

3-09-2023, 17:33

JCI: Витамин С оказался сильным возбудителем роста раковых опухолей

3-09-2023, 14:56

Врачи рассказали, когда появляется «второе дыхание»

3-09-2023, 14:24

Осенний щит: как укрепить иммунитет с минимальными финансовыми затратами

3-09-2023, 11:14

ТАСС выяснил, грозит ли гражданам РФ вспышка легионеллеза

ТАСС выяснил, грозит ли гражданам РФ вспышка легионеллеза

В августе 2023 года в Польше произошла серьезная вспышка заболевания легионеллезом, который, предположительно, был вызван проблемами в системе

Не только морковь и черника: эти продукты нужно есть каждый день — зрение будет как у орла

Не только морковь и черника: эти продукты нужно есть каждый день — зрение будет как у орла

Информинг стало известно о том, какие продукты могут существеным образом улучшить остроту зрения у человека. В наше время, когда гаджеты стали

Вы принимаете таблетки неправильно: врач рассказал о распространенных ошибках при приеме таблеток

Вы принимаете таблетки неправильно: врач рассказал о распространенных ошибках при приеме таблеток

Врач из России рассказал о самых популярных ошибках граждан во время приема таблеток. К сожалению, в России действительно существует проблема

Эндокринолог РФ Диляра Лебедева назвала самую вредную магазинную рыбу

Эндокринолог РФ Диляра Лебедева назвала самую вредную магазинную рыбу

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева сообщила, что не все типы рыбы приносят пользу здоровью. По ее мнению, в список менее полезных для потребления

В пять раз полезнее: вот какое масло намного лучше оливкового

В пять раз полезнее: вот какое масло намного лучше оливкового

Названо масло, которое намного дешевле и полезне, чем привычное всем нам оливковое масло. Шеф-повар Владислав Яблонский поделился своим мнением о

Сутулость - не приговор: вот как с ней нужно бороться

Сутулость - не приговор: вот как с ней нужно бороться

Сутулость представляет собой наследственное заболевание, проявляющееся усталостью, головными болями, а также дискомфортом в области шеи и грудного