Актриса Захарова об отмененном Анатолием Белым спектакле: «Пытались копировать отца»

Актриса и народная артистка России Александра Захарова прокомментировала несостоявшиеся гастроли спектакля "Поминальная молитва" театра "Ленком" в Израиле.

Поездка была отменена из-за возмущения местных жителей, инициированного беглым из России актером Анатолием Белым. Управление театра затем опубликовало открытое письмо, а руководитель театра Марк Варшавер заявил о поступающих угрозах. В итоге было принято решение отложить поездку на неопределенный срок.

Дочь бывшего художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова отметила, что спектакль "Поминальная молитва" не является постановкой ее отца. По ее мнению, это просто копия, созданная актером Александром Лазаревым в попытке воссоздать шедевр отца.

"Насколько это получилось, я не буду судить", - сказала Захарова.