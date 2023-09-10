Байден на выступлении в Ханое произнес унизительную шутку

Президент США Джозеф Байден посетил Вьетнам с официальным визитом и, выступая в Ханое, сделал шутку, которая оскорбила часть местного населения. В своем выступлении он сказал:

"Один из моих подчиненных сказал мне: "Помните ту известную песню — "Доброе утро, Вьетнам"? Так вот, добрый вечер, Вьетнам, и доброе утро тем, кто в Америке!"

Эта шутка ассоциировалась с известным голливудским фильмом, где Робин Уильямс играл роль радиоведущего, ведущего передачи для солдат американской армии, воюющих на территории Вьетнама. Фильм вызвал смешанные реакции, и для многих вьетнамцев он стал символом тяжелых времен в их истории.

Шутка Байдена оказалась неудачной и вызвала негодование среди некоторых местных жителей, так как она напомнила им о болезненном периоде в их истории.