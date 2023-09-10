Фаворит Пугачевой Савин рассказал, что Примадонна ему купила на $10 млн

Открытие XXI Открытого российского фестиваля кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске ознаменовалось особым событием - почетным гостем стал знаменитый актер, певец и композитор Сергей Савин. В ходе мероприятия артист поделился интересными подробностями своей близкой связи с Примадонной, Аллой Пугачевой, до того момента, как она покинула Россию.

Савин вспомнил, что в 2011 году он победил в популярном телешоу "Фактор А" на канале "Россия", где Алла Пугачева выступала в роли председателя жюри. Сразу же между ними вспыхнули страсти.

По словам Савина, Алла Борисовна вложила в него целых 10 миллионов долларов.

"Она оплачивала клипы, студийные записи, даже снимала для меня квартиру в элитном доме в самом центре города. Тогда я не понимал, как зарабатывать после завершения шоу, и Алла полностью взяла мое содержание на себя", - рассказал Сергей Савин в беседе с aif.ru.