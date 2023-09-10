Киркоров, Костюшкин, Фомин и другие знаменитые артисты выступили на Поклонной горе

9 и 10 сентября Москва отмечает День города, отпраздновавший свои 876 лет. В эти дни в городе проходят различные фестивали и концерты, а улицы украшены красочными гирляндами. Вчера на главной сцене выступили такие артисты, как Филипп Киркоров, GAYAZOV$ BROTHER$, Люся Чеботина, IOWA, DABRO, Стас Костюшкин, Алсу, MIA BOYKA.

Юлия Савичева, Тося Чайкина, Рита Дакота, Reflex, группа "Блестящие", Митя Фомин, Артем Качер, Зара, NLO, Жасмин, Юля Гаврилина, Валя Карнавал, Kamazz также порадовали публику своими выступлениями. На данный момент, Филипп Киркоров носит звание главной звезды мероприятия. Его внимание привлекло всех с первых мгновений, и в этом нет ничего удивительного. Его яркий образ, включая белоснежный костюм с надписью DIVA на спине, созданный брендом Yana, оставался в памяти всех присутствующих.

По количеству страз Митя Фомин смог соперничать с Киркоровым. Его сверкающая шляпа была видна издалека. Артист преподнес подарок городу в виде новой песни.

Стас Костюшкин, приехавший из Санкт-Петербурга (кстати, он учился в музыкальном училище на одном курсе с Анной Нетребко), в шутку рассказал журналистам, что все чаще ему советуют бросить певческую карьеру и пойти работать грузчиком.