Назван победитель реалити-шоу «Выжить в Дубае»

инал шоу "Выжить в Дубае" завершился на канале ТНТ в воскресенье, 10 сентября. За звание победителя соревновались четыре участника: Павел Мамаев, Анна Хилькевич (из звездной команды), а также Дарья Александрова и Татьяна Минжуренко (из народной команды).

Первое испытание предполагало работу в парах: Хилькевич и Мамаев, а также Александрова и Минжуренко. Им пришлось пройти сложную полосу препятствий с водой во рту и наполнить колбу ключом, чтобы разблокировать наручники. Звездная команда справилась с задачей быстрее, в то время как девушки из народной команды застряли на одном из этапов испытания.

Затем Мамаев и Хилькевич вышли на финальный поединок, между ними продолжалась напряженная борьба на протяжении всего проекта.

В заключительной части соревнования участники сыграли в три логические игры, результаты которых определили победителя. Со счетом 2:1 победу одержал Павел Мамаев.

Анна Хилькевич заявила, что в случае своей победы она разделит главный приз в 10 миллионов рублей с участниками народной команды. Павел Мамаев заявил, что пожертвует выигранные деньги в благотворительные цели.