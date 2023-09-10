Певица Наталья Грозовская сообщила, кто является виновным в смерти Юрия Шатунова

Информация, предоставленная 54-летней Натальей Грозовской о причинах смерти Юрия Шатунова, вызывает большой интерес. Она утверждает, что бывший директор певца, Аркадий Кудряшов, оказал сильное давление на Шатунова, организовывая для него непрерывные гастроли и концерты. Это могло существенно подорвать здоровье артиста, учитывая тяжелость этого труда.

После смерти Юрия Шатунова, Кудряшов, по словам Грозовской, продолжает зарабатывать на памяти певца. Он также создал раздор в семье артиста, выставив многих коллег в негативном свете.

Даже Наталью Грозовскую, которая писала песни для Шатунова, объявили персоной нон-грата. Ей даже было запрещено присутствовать на месте погребения, где прощались с Шатуновым его вдова Светлана и дети — Дэннис и Эстелла.