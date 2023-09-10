Поклонница SHAMAN упала в обморок, когда ее пригласили на сцену в Петербурге

Поклонница певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, потеряла сознание во время совместного танца с ним на сцене в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел перед множеством зрителей во время концерта артиста.

На видеозаписи видно, как певец и его поклонница танцуют на сцене под одну из его песен. В какой-то момент девушка внезапно теряет силы и почти падает, но SHAMAN успевает ее подхватить. Затем на сцену выходят охранники, которые отводят девушку, а SHAMAN продолжает выступление.

Ранее SHAMAN принял участие в ежегодном творческом фестивале "Таврида.АРТ", который проходил в Судаке с 17 по 21 августа. Фестиваль открыл первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, который озвучил приветствие от главы государства Владимира Путина.