Умер 79-летний российский дирижер Евгений Бражник

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Умер 79-летний российский дирижер Евгений Бражник
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Источник фото: коллаж Информинг

В возрасте 79 лет скончался известный советский и российский дирижер, заслуженный артист России, лауреат Государственной премии СССР и Национальной театральной премии "Золотая Маска" Евгений Владимирович Бражник. Об этом сообщает официальный сайт театра "Геликон-опера".

Евгений Бражник родился 25 февраля 1945 года в Магнитогорске. В 1963 году он закончил Магнитогорское музыкальное училище имени М.И. Глинки и поступил в Ленинградскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова на факультет дирижирования и хорового искусства. По окончании учёбы он начал преподавать в Свердловском музыкальном училище имени П.И. Чайковского. С 1973 по 1981 годы Евгений работал дирижёром в Свердловском театре музыкальной комедии. В 1975 году он успешно окончил факультет симфонического дирижирования Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского.

Его карьера дирижёра в Свердловском академическом театре оперы и балета имени А.В. Луначарского (Екатеринбургский театр оперы и балета, ныне известный как Урал Опера Балет) началась в 1981 году.

С 1982 года и до 2006 года Евгений Владимирович занимал должность главного дирижёра и музыкального директора, тесно сотрудничая с главным режиссёром театра А.Б. Тителем.

За постановку оперы В. Кобекина "Пророк" ему была присуждена Государственная премия СССР. Евгений Бражник давал гастрольные выступления как в России, так и за рубежом.

С 2006 года он трудился в Москве в трёх театрах: Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Московском музыкальном театре имени Н.И. Сац, а также в Московском музыкальном театре "Геликон-опера".

Последней яркой премьерой Евгения Бражника стала опера П. Масканьи "Сельская честь" в постановке Д. Бертмана в "Геликон-опере" 28 июня 2023 года.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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