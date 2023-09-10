Журналистка Ксения Сообчак оценила видеоклип и трек Моргенштерна «Черный русский»

9 сентября навсегда ушел из жизни выдающийся советский и российский актер театра, кино и телевидения, Андрей Шаронов. Его актерская карьера началась
В настоящее время в Израиле проходят съемки популярного телешоу "Жизнь других", которое транслируется на Первом канале. Ведущая программы Жанна
Иван Охлобыстин высказал свое негодование по поводу песни Семена Слепакова*, в которой обсуждаются его отлучение от церкви и участие в сериале
Открытие XXI Открытого российского фестиваля кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске ознаменовалось особым событием - почетным гостем стал
7 сентября в прокат вышел ряд захватывающих фильмов. Среди них вы найдете биографическую драму «Голда. Судный день», где в главной роли блеснула
Трагический уход Тенгиза Александровича Семёнова, выдающегося режиссёра, сценариста и продюсера, произошел 7 сентября. Его вклад в советское и