Журналистка Ксения Сообчак оценила видеоклип и трек Моргенштерна «Черный русский»

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Журналистка Ксения Сообчак оценила видеоклип и трек Моргенштерна «Черный русский»
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Источник фото: Коллаж Информинг

Ксения Собчак поделилась своим мнением о новом клипе и треке рэпера Моргенштерна, который был признан иностранным агентом в России. Песня называется "Черный русский" и исполнена в стиле шансона.

Собчак выразила свое мнение о работе Моргенштерна, сказав: "Я посмотрела твой клип и решила, как твоя поклонница, поделиться своими комментариями. Ты способен на большее. Ты уже не подросток, извини за прямоту. Не обязательно переключаться на шансон. У тебя есть другие возможности, дорогой мой."

Она также поддержала слова Моргенштерна об Оксимироне, который также был признан иностранным агентом в России. Оба артиста высказали мнение о том, что в 40 лет не стоит писать песни о матерях других людей и о собственном "красивом пенисе". Однако Собчак добавила, что сам Моргенштерн также не очень далеко ушел от своего коллеги по сцене.

Завершая свой комментарий, Собчак сказала: "Шуфутинский явно мешает многим сомневаться в сентябре. Ждем от тебя следующий трек в стиле Михаила Круга." В своем последнем клипе "Черный русский", Моргенштерн пародирует образы русских бандитов, показывая сцены ограбления банка, столкновения с преступниками и полицейскими, свадьбу с дракой, а также участие Дани Милохина в образе преступника.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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