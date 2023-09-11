40-летняя актриса Дарья Мороз рассказала об ожидании рождения мальчика

В Благовещенске начался 21-й фестиваль кино и театра "Амурская Осень", посвященный памяти выдающегося режиссера, актера и сценариста Валерия Приемыхова, родившегося в Амурской области, которому в этом году исполнилось бы 80 лет.

На открытии фестиваля актриса Дарья Мороз вспомнила свои встречи с режиссером и поделилась воспоминаниями о съемках в фильме "Милый, дорогой, любимый, единственный", который был создан в 1984 году на студии "Ленфильм" под руководством режиссера Динары Асановой. Валерий Приемыхов был автором сценария и исполнителем одной из главных ролей.

Дарья Мороз рассказала, что режиссер пообещала ее беременной матери, актрисе Марии Левтовой, что если у нее родится дочь, то та сможет сыграть в этом фильме. Однако мама ответила, что это невозможно, ведь у нее предстоит родить мальчика. Динара, режиссер, не поверила ей и сказала: "Как так может быть, ведь она артистка, у нее не может родиться мальчик". В итоге оказалась права Динары, и родилась дочь, которую назвали Дашей.