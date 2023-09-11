Астролог Тамара Глоба заявил, что предсказала смерть Алле Пугачевой

Астролог Тамара Глоба была приглашена в качестве почетного гостя на XXI Открытом российском фестивале кино и театра "Амурская осень". В интервью с изданием "Аргументы и факты" она поделилась, что Алла Пугачева и Кристина Орбакайте часто обращались к ней за астрологическими прогнозами. Многие из этих прогнозов сбывались, что артистки подтверждали сами.

Так, Тамара Глоба вспомнила случай, когда она сделала Алле Пугачевой прогноз о близкой смерти. Это предсказание практически сбылось. Артистка обратилась к ней незадолго до операции по удалению жира.

"После операции у Аллы был сильный сепсис, заражение крови, и она действительно чуть не умерла," - рассказала астролог.

Глоба также отметила, что у артистки сбылись и другие предсказания. Однако из-за обещания о неразглашении их сути она не может поделиться ими публично.