Больше не вместе: Тимур Родригез рассказал, как прошло их расставание с женой

Тимур Родригез и его жена Анна приняли решение разойтись после 16 лет совместной жизни. У пары родились двое сыновей, Мигель и Даниэль.

Шоумен подчеркнул, что несмотря на развод, они останутся любящими родителями для своих детей и постараются поддерживать хорошие отношения. Тимур призвал к пониманию и сообщил, что не планирует обсуждать эту тему в будущем.

Это новость о расставании поразила поклонников пары, так как многие считали их одной из самых образцовых семей в России.

Нужно напомнить, что Тимур и Анна познакомились в ночном клубе, а затем Тимур сделал предложение на вершине вулкана Этна. В 2007 году они поженились.