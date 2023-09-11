Больше не вместе: Тимур Родригез рассказал, как прошло их расставание с женой

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Больше не вместе: Тимур Родригез рассказал, как прошло их расставание с женой
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Источник фото: Коллаж Информинг

Тимур Родригез и его жена Анна приняли решение разойтись после 16 лет совместной жизни. У пары родились двое сыновей, Мигель и Даниэль.

Шоумен подчеркнул, что несмотря на развод, они останутся любящими родителями для своих детей и постараются поддерживать хорошие отношения. Тимур призвал к пониманию и сообщил, что не планирует обсуждать эту тему в будущем.

Это новость о расставании поразила поклонников пары, так как многие считали их одной из самых образцовых семей в России.

Нужно напомнить, что Тимур и Анна познакомились в ночном клубе, а затем Тимур сделал предложение на вершине вулкана Этна. В 2007 году они поженились.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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