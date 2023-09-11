Чем подкормить малину в сентябре и октябре: простые секреты для обильного урожая

Уход за малиной осенью – важная часть работы на даче, которая напрямую влияет на будущий урожай. Опытные садоводы знают, что без необходимых мероприятий хороший урожай сладкой ягоды можно потерять.





Начиная с сентября, садоводы приступают к внесению удобрений, которые помогут малине наращивать корневую массу и готовиться к следующему сезону.

Существует два основных вида удобрений, которые рекомендуется использовать для малины осенью:

1. Калимагнезия: Это удобрение насыщает почву калием и магнием, что является важным для здорового роста малины. Магний помогает растениям усваивать железо. Расчет производится на площадь в 1 квадратный метр, и обычно используется 3-4 столовые ложки этого удобрения.

2. Суперфосфат: Добавление суперфосфата в почву помогает малине лучше перенести зимний период и активно начать рост весной. Вносится на 1 квадратный метр в количестве 4 столовых ложек.

3. Доломитовая мука: Если почва под малиной слишком кислая, доломитовая мука приходит на помощь. Добавляется столовая ложка муки на каждый куст, и это помогает нейтрализовать кислотность почвы, что способствует лучшему усвоению малиной питательных элементов.

4. Перегной: Перегной является одним из основных осенних удобрений для малины. Этот органический материал подготавливает растения к холодам и способствует их зимней устойчивости. Перегной обычно наносится в достаточных количествах накануне начала холодов.

С правильным уходом и внесением необходимых удобрений малина будет здоровой и радовать вас богатым урожаем следующим летом.