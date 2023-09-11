Чем подкормить малину в сентябре и октябре: простые секреты для обильного урожая

Южнокорейская корпорация Samsung прекратит оказывать поддержку пользователям смартфонов линейки Galaxy Note 10. Информация об этом поступила из
Вчера в украинских пабликах распространилась информация о том, что 80% населенного пункта Клещеевка, что под Артемовском, контролируется украинскими
Рубль в октябре снова сильно подешевеет к доллару, предупреждают некоторые аналитики. Сейчас курс доллара на Московской бирже около 98,2 рубля, но
Исследование, опубликованное в журнале The Journal of Clinical Investigation, предупреждает о возможных вредных последствиях избыточного потребления
Осень – время уборки урожая и посадки озимых культур. Рекомендации по севу озимых рассказала Наталья Иванцова, руководитель садового центра "Сияние".
В Екатеринбурге есть множество мест, где можно насладиться великолепными десертами. Читатели издания E1.RU предложили почти 70 заведений, где готовят