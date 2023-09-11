Чем подкормить малину в сентябре и октябре: простые секреты для обильного урожая

Image 16+
Чем подкормить малину в сентябре и октябре: простые секреты для обильного урожая
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Уход за малиной осенью – важная часть работы на даче, которая напрямую влияет на будущий урожай. Опытные садоводы знают, что без необходимых мероприятий хороший урожай сладкой ягоды можно потерять.


Начиная с сентября, садоводы приступают к внесению удобрений, которые помогут малине наращивать корневую массу и готовиться к следующему сезону.

Существует два основных вида удобрений, которые рекомендуется использовать для малины осенью:

Источник фото: Информинг 

1. Калимагнезия: Это удобрение насыщает почву калием и магнием, что является важным для здорового роста малины. Магний помогает растениям усваивать железо. Расчет производится на площадь в 1 квадратный метр, и обычно используется 3-4 столовые ложки этого удобрения.

2. Суперфосфат: Добавление суперфосфата в почву помогает малине лучше перенести зимний период и активно начать рост весной. Вносится на 1 квадратный метр в количестве 4 столовых ложек.

3. Доломитовая мука: Если почва под малиной слишком кислая, доломитовая мука приходит на помощь. Добавляется столовая ложка муки на каждый куст, и это помогает нейтрализовать кислотность почвы, что способствует лучшему усвоению малиной питательных элементов.

4. Перегной: Перегной является одним из основных осенних удобрений для малины. Этот органический материал подготавливает растения к холодам и способствует их зимней устойчивости. Перегной обычно наносится в достаточных количествах накануне начала холодов.

С правильным уходом и внесением необходимых удобрений малина будет здоровой и радовать вас богатым урожаем следующим летом.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Чем подкормить малину в сентябре и октябре: простые секреты для обильного урожая

Сегодня, 00:08

Как сушить яблоки и груши в домашних условиях: секреты и простые способы

Вчера, 22:32

Секретный ингредиент, который не подведет: как приготовить супернежное тесто на вареники

Вчера, 21:41

Что значит, когда чешется ладонь: эта примета сулит не только деньги

Вчера, 17:28

Почему нет урожая картошки: не забудьте в 2024 году про грубые ошибки, которые допустили в 2023

Вчера, 10:33

Как приготовить домашний кетчуп: получится вкуснее магазинного

Вчера, 10:13

Как наносить духи, чтобы шлейф держался втрое дольше: большинство женщин не догадывается

Вчера, 09:32

Как избавиться от седины без краски: используйте это простое домашнее средство

Вчера, 09:29

Вы скупите всю фасоль: простой рецепт копеечного ужина

9-09-2023, 22:44

Как довести котлеты до идеальности: раскрываем секрет вкусного блюда

9-09-2023, 22:41

В сентябре свекла еще мелкая и корнеплоды плохо наливаются: как собрать крупный урожай

9-09-2023, 16:54

Готовим борщ правильно: секреты и лучшие рецепты от шеф-повара

9-09-2023, 14:13

Гости съедят всю банку и попросят с собой: такие баклажаны покорят даже грузинов

9-09-2023, 11:57

Запах в ванной без аромадиффузоров: гениально простой трюк

9-09-2023, 11:46

Останутся свежими очень долго: как правильно хранить перцы

9-09-2023, 11:40

5 лучших сидератов для огорода на зиму: защитят и удобрят почву, улучшат урожай

9-09-2023, 09:57

Как правильно заточить нож от мясорубки: самые эффективные способы

9-09-2023, 09:55

Сколько раз можно стирать в стиральной машине в день: запомните раз и навсегда

9-09-2023, 09:48

Лучшая подкормка гортензии на сентябрь: это средство обеспечит пышное цветение на следующий сезон

9-09-2023, 09:12

Если в сентябре этим подкормить клубнику, то на следующий год устанете собирать ягоды

9-09-2023, 09:06

Samsung заявила о прекращении поддержки смартфонов линейки Galaxy Note 10

Samsung заявила о прекращении поддержки смартфонов линейки Galaxy Note 10

Южнокорейская корпорация Samsung прекратит оказывать поддержку пользователям смартфонов линейки Galaxy Note 10. Информация об этом поступила из

Пегов: Большая часть Клещеевки находится под контролем ВСУ

Пегов: Большая часть Клещеевки находится под контролем ВСУ

Вчера в украинских пабликах распространилась информация о том, что 80% населенного пункта Клещеевка, что под Артемовском, контролируется украинскими

Банкоматы в РФ остановятся, доллар улетит в космос: это произойдет уже с 1 октября

Банкоматы в РФ остановятся, доллар улетит в космос: это произойдет уже с 1 октября

Рубль в октябре снова сильно подешевеет к доллару, предупреждают некоторые аналитики. Сейчас курс доллара на Московской бирже около 98,2 рубля, но

JCI: Ученые Швеции нашли витамины, вызывающие онкологию

JCI: Ученые Швеции нашли витамины, вызывающие онкологию

Исследование, опубликованное в журнале The Journal of Clinical Investigation, предупреждает о возможных вредных последствиях избыточного потребления

Агроном рассказала, как правильно сажать озимые лук и чеснок

Агроном рассказала, как правильно сажать озимые лук и чеснок

Осень – время уборки урожая и посадки озимых культур. Рекомендации по севу озимых рассказала Наталья Иванцова, руководитель садового центра "Сияние".

В Екатеринбурге составлен ТОП-10 ресторанов с вкусными десертами

В Екатеринбурге составлен ТОП-10 ресторанов с вкусными десертами

В Екатеринбурге есть множество мест, где можно насладиться великолепными десертами. Читатели издания E1.RU предложили почти 70 заведений, где готовят