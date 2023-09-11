Фаворит Аллы Пугачевой Савин рассказал, как Примадонна его наказывала

Сергей Савин поделился с порталом "Аргументы и Факты" информацией о своих отношениях с Примадонной Аллой Пугачевой до того, как она покинула Россию после начала СВО.

В 2011 году Савин стал победителем телешоу "Фактор А" на канале "Россия", где председателем жюри была Алла Пугачева. Савин признался, что Примадонна сразу выделила его в качестве фаворита.

После того, как у него начались отношения с клипмейкером Ириной Мироновой, бывшей женой комика Михаила Грушевского, Пугачева была в ярости. Она даже перестала отвечать на звонки, устроила бойкот и наказывала его жестким игнором. Примадонна оказала давление и на Ирину Миронову, и та решила разорвать отношения с Савиным, чтобы избежать конфликта.

Савин описал свое состояние как будто находящееся в вакууме. Главным "наказанием" со стороны Пугачевой было лишение его своей поддержки. В результате артист написал песню "Моя чужая", в которой есть строки "люблю тебя и ненавижу". Композиция получилась очень романтичной, как и любила ее Алла Борисовна в его исполнении.