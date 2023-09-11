«Это предательство»: Бородин пригрозил назвать имена покровителей Ани Лорак на НТВ

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«Это предательство»: Бородин пригрозил назвать имена покровителей Ани Лорак на НТВ
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Источник фото: коллаж Информинг

Общественный деятель Виталий Бородин заявил, что готов раскрыть имена тех, кто помог певице Ани Лорак вернуться на российский телеканал НТВ.

По его словам, его команде удалось выявить тех, кто оказал поддержку украинской певице в её возвращении на федеральный канал. Однако пока он не раскрывает их имен, а заявляет, что сделает это в ближайшее время.

Глава ФБПК также подчеркнул, что он и его команда приложат все усилия, чтобы добиться окончательного удаления исполнительницы с российских экранов.

"Надеюсь, мы сможем сделать так, чтобы ее оттуда убрали с позором, так как я считаю, что это предательство", - подчеркнул Бородин.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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