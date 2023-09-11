Как убрать желтый налет с унитаза и раковины: простой и быстрый способ

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Как убрать желтый налет с унитаза и раковины: простой и быстрый способ
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Если на белой сантехнике появился подобный налет, то важно оперативно приступить к его удалению. Представляем вашему вниманию простой и быстрый способ.


Чем раньше приступить к чистке, тем легче будет справиться с загрязнением. Для этой задачи потребуется обычная губка, защитные перчатки, сода и моющее средство для посуды.

Источник фото: Информинг 

  1. Увлажните поверхность сантехники.
  2. Смешайте соду и моющее средство в равных пропорциях.
  3. Нанесите получившуюся смесь на загрязненные участки.
  4. Подождите 10-15 минут перед тем как начать чистку раковины.

Используйте только мягкую сторону губки для чистки. После завершения процедуры промойте сантехнику чистой водой и высушите ее тряпкой.

Если на смесителях останутся следы, рекомендуется использовать смесь из столового уксуса и чистой воды в равных пропорциях. Протирайте загрязненные участки салфеткой.

В результате, как подчеркивают опытные хозяйки, желтизна и грязь исчезнут без следа, оставив сантехнику чистой и блестящей.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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