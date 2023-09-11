Киркоров напугал поклонников состоянием после пластической операции

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Киркоров напугал поклонников состоянием после пластической операции
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Источник фото: коллаж Информинг

Накануне Филипп Киркоров выступил на праздничном концерте на Поклонной горе, поздравив москвичей и гостей столицы с Днем города. Певец выступил в дуэте с певицей Люсей Чеботиной. На сцене он казался бодрым, но за кулисами ему требовалась поддержка для быстрого передвижения.

В социальных сетях активно обсуждается фрагмент видео, где видно, как охранники ведут Филиппа Бедросовича к сцене, и как он пытается догнать расписание. Артисту явно было не легко передвигаться, и ему пришлось подпрыгивать. Поклонники обеспокоены этим видом исполнителя. Некоторые считают, что Киркоров сталкивается с последствиями проведенных операций. Недавно звезда претерпел серьезные изменения в своем внешнем виде, включая удаление лишнего жира, создание искусственного пресса и омоложение лица с помощью инъекций. Видео с этого мероприятия можно увидеть на странице издания "Экспресс-газета".

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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